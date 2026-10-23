Euskal Selekzioak urrezko domina irabazi du gizonezkoen banakako zesta-puntan, Munduko Txapelketan, finalean Frantzia mendean hartuta (2-0)
Aritz Erkiagak Frantziako Jean Olharan garaitu du, 15-12eta 15-7, eta, horrenbestez, Euskal Selekzioak lau titulu daramatza txapelketan. Emakumezkoetan, Euskal Selekzioak, Helena Barrenetxea kantxan izan dela, zilarrezko domina bereganatu du; izan ere, Espainiak bi jokotan irabazi du finala (15-11 eta 15-14).
Euskal Selekzioa munduko txapelduna da gizonezkoen banakako zesta-puntan, Argentinan eta Uruguain jokatzen ari diren Munduko Txapelketan, eta, gainera, munduko txapeldunordea da emakumezkoen banakako zesta-puntan. Hala, oraingoz, lau urrezko domina daramatza txapelketan, ostiralean Aritz Erkiaga Frantziako selekzioko Jean Olharani bi jokotan gailenduta, 15-12 eta 15-7. Emakumezkoen txapelketan lortutako zilarrezko domina Helena Barrenetxeak eman dio Euskal Selekzioari; finalean, Espainiako selekzioko Erika Mugartegik erdietsi du garaipena, bi jokotan, 15-11 eta 15-14.
Testuinguru horretan, gizonezkoen finalean, Euskal Selekzioak merezita irabazi du. Aritz Erkiaga zen faborito Jean Olharanen aurka, eta ispastertarrak berretsi egin du zergatik; Pauekoak, baina, estutu egin du aurreneko jokoan. 15-12 amaitu da hori, eta puntua lortu ez izateak min egin dio Olharani; izan ere, bigarren jokoan Erkiaga argi gehiago izan da. Euskal Selekzioak aise irabazi du bigarren jokoa, eta Aritz Erkiagaren garaipena eztabaidaezina izan da; hala, puntista bizkaitarrak erabat ederra den palmaresa biribildu du, Euskal Selekzioaren elastikoa aldean Munduko Txapelketa irabazita.
Emakumezkoen finala
Emakumezkoen finalean, Helena Barrenetxea izan da Euskal Selekzioaren ordezkaria, eta durangarrak, nahiz eta ezin izan duen irabazi, partida oso ona egin du. Urrezko domina eskuratu duen Espainian Erika Mugartegi aritu da, eta Markina-Xemeingo puntistak erakutsi du pilotari bikaina dela; Espainia bi jokotan gailendu da, 15-11 eta 15-14, eta Euskal Selekzioak, horrenbestez, zilarrezko domina erdietsi du.
Aurreneko jokoan, Barrenetxeak estutu egin du Mugartegi; Espainia aurretik izan da markagailuan, baina Euskal Selekzioa gertu ibili da une oro. Joko hori 15-11 amaitu da, eta bigarrenean Euskal Selekzioak are hobeto jokatu du. Helena Barrenetxea, harmailan zeuden zaleek ilusioz bultzatuta, 13-14 ari zen irabazten, eta tanto bakarrera zuen hirugarren jokoa behartzea; baina Erika Mugartegik bere onena eman du une erabakigarri horretan, eta Espainiako selekzioari garaipena eman dioten bi tanto egin ditu.