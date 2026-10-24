Munduko Pilota Txapelketa
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Euskal Selekzioak bi urre eta hiru zilar batu ditu azken-aurreko jardunaldian

Iragarkia
AMDEP4649. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 23/10/2026.- Erik Erkiaga de Euskadi devuelve una pelota ante Jean Olharan de Francia durante el Mundial de Pelota Vasca 2026 este viernes, Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
18:00 - 20:00
Aritz Erkiaga. Argazkia: EFE
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Azken eguneratzea

Erkiagak lortu du urretako bat, zesta-puntako banakako finalean Olharan garaituta (2-0). Binakako esku pilotan ere, Eñaut Lizeagak eta Oier Elorzek Espainiako selekzioa garaitu dute 2-0. Eskuz banaka, emakumezkoen zesta-puntan eta gomazko paletan, berriz, galdu egin du.

Euskal Selekzioa Esku-pilota Aritz Erkiaga Pilota Munduko Pilota Txapelketa Zesta-punta

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