Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Euskal Selekzioak bi urre eta hiru zilar batu ditu azken-aurreko jardunaldian
Erkiagak lortu du urretako bat, zesta-puntako banakako finalean Olharan garaituta (2-0). Binakako esku pilotan ere, Eñaut Lizeagak eta Oier Elorzek Espainiako selekzioa garaitu dute 2-0. Eskuz banaka, emakumezkoen zesta-puntan eta gomazko paletan, berriz, galdu egin du.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
2026ko Lau t'erdiko Txapelketaren egutegia eta emaitzak
ZUZENEAN
Duela min.
Partida borrokatua eta debuta, asteleheneko Winter Serieseko bigarren partidan
ZUZENEAN
Duela min.
Peio Etxeberria Ander Muruari gailendu zaio Tafallan (22-13)
ZUZENEAN
Duela min.
Erkiagak urrea lortu du Euskal Selekzioarentzat zesta-puntan, finalean Frantzia gaindituta (2-0)
ZUZENEAN
Duela min.
2026ko Munduko Pilota Txapelketa: Euskal Selekzioaren partidak
ZUZENEAN
Duela min.
Euskal Selekzioa, munduko txapelduna binakako esku-pilotan, finalean Espainiari gailenduta (2-0)
ZUZENEAN
Duela min.
Pilota egokituak eman dio bigarren urrea Euskal Selekzioari
ZUZENEAN
Duela min.
“Bi aurrelari ausart, bi atzelari jotzailerekin", Winter Serieseko lehen jardunaldian
ZUZENEAN
Duela min.
Edorta de Anta: “Ametsetan gaude: lehen Munduko Txapelketa eta lehen urrea”
Gehiago ikusi