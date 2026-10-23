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Edorta de Anta: “Un oro en un Mundial: no se puede pedir más”
Euskaraz irakurri: Edorta de Anta: “Ametsetan gaude: lehen Munduko Txapelketa eta lehen urrea”
Edorta de Anta y Germán Elkoro han ganado la medalla de oro de trinquete adaptado en el Mundial de Pelota. De Anta ha explicado cómo se sienten tras la victoria y la experiencia vivida.
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