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Edorta de Anta: “Un oro en un Mundial: no se puede pedir más”

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Edorta de Anta, paratriket txapelduna
18:00 - 20:00
Edorta de Anta, campeón de trinquete adaptado
Euskaraz irakurri: Edorta de Anta: “Ametsetan gaude: lehen Munduko Txapelketa eta lehen urrea”
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Última actualización

Edorta de Anta y Germán Elkoro han ganado la medalla de oro de trinquete adaptado en el Mundial de Pelota. De Anta ha explicado cómo se sienten tras la victoria y la experiencia vivida.

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