Munduko Pilota Txapelketa
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Horrela ospatu du Euskal Selekzioak zesta-punta finaleko garaipena

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18:00 - 20:00

Pozarren ospatu du Euskal Pilota Selekzioak zesta-puntan lortutako garaipena.

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Pozarren ospatu dute Euskal Pilota Selekzioko pilotariek eta taldekideek Barandikak eta Lekerikak binakako zesta-punta finalean lortutako garaipena.

Munduko Pilota Txapelketa Zesta-punta Xabier Barandika Unai Lekerika Pilota Euskal Selekzioa

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