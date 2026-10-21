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Horrela ospatu du Euskal Selekzioak zesta-punta finaleko garaipena
Pozarren ospatu dute Euskal Pilota Selekzioko pilotariek eta taldekideek Barandikak eta Lekerikak binakako zesta-punta finalean lortutako garaipena.
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