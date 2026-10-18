Munduko Pilota Txapelketa
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Euskal selekzioak galdu egin du Sorozabal anaien AEBren aurka

Iragarkia
Euskadi zesta-punta
18:00 - 20:00
Euskadiko puntista bat. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Hirugarren jardunaldian, binakako zesta partiduan, euskal selekzioak galdu egin du AEBko selekzioaren kontra. Urreistik eta Ibarluzeak 8-15 eta 11-15 galdu dute Sorozabal anaien kontra. Parapilotan, Sergio Rodriguezek eta Edorta de Antak 15-2 eta 15-1 irabazi diote Herrera-Irazusta bikote argentinarrari, oso erraz. Gomazko paletan, Unai Sagarzazu 1-2 erori da Frantziako selekzioaren kontra.

Euskal Selekzioa Pilota Munduko Pilota Txapelketa Zesta-punta

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