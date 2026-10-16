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Abian da Munduko Txapelketa, Euskal Pilota Selekzioaren estreinakoa
Euskal Pilota Selekzioa lehen aldiz ari da parte hartzen selekzio ofizial gisa Munduko Txapelketa batean. Pilotarien artean ilusioa da nagusi.
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