Munduko Pilota Txapelketa
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Abian da Munduko Txapelketa, Euskal Pilota Selekzioaren estreinakoa

Iragarkia
Euskal Selekzioa Pilota Mundiala
18:00 - 20:00
Munduko Pilota Txapelketa. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskal Pilota Selekzioa lehen aldiz ari da parte hartzen selekzio ofizial gisa Munduko Txapelketa batean. Pilotarien artean ilusioa da nagusi. 

Euskal Selekzioa Pala Pilota Munduko Pilota Txapelketa

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