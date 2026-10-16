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Peio Etxeberriak garaipen handi batekin ospatu du urtebetetzea (19-22)
Peio Etxeberriak 19-22 irabazi dio Joseba Ezkurdiari Lau t’erdiko Txapelketako final-laurdenetako lehen partidan. Atzetik ibiltzea tokatu zaio egungo txapeldunari, baina azken tantoetan dena eman du garaipena eskuratzeko.
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