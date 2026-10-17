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Euskal Selekzioaren garaipenak zesta-puntaren lehen egunean
Munduko Pilota Txapelketan Euskal Selekzioak atzo jokatutako 8 partidetatik 7 irabazi zituen, eta, kexkak uxatuta, puntistak primeran egokitu ziren Uruguaiko frontoi berrira.
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