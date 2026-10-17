Munduko Pilota Txapelketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Euskal Selekzioaren garaipenak zesta-puntaren lehen egunean

Iragarkia
AME6926. COLONIA DEL SACRAMENTO (URUGUAY), 16/10/2026.- Integrantes de la selección de Euskadi posan este viernes, previo a un partido con la selección de España durante el Mundial de Pelota Vasca 2026 en Colonia del Sacramento (Uruguay). EFE/ Antonela Fazzina
18:00 - 20:00
Euskal Selekzioko puntistak. Argazkia: EFE
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Munduko Pilota Txapelketan Euskal Selekzioak atzo jokatutako 8 partidetatik 7 irabazi zituen, eta, kexkak uxatuta, puntistak primeran egokitu ziren Uruguaiko frontoi berrira.

Euskal Selekzioa Pilota Munduko Pilota Txapelketa Zesta-punta

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X