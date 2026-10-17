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Peñak erakustaldia eman du Lasoren aurka (11-22)
Peñak ligaxkako lehen puntua lortu du partida bikain batean Laso garaituta. Ia partida osoan joan da aurretik tolosarra markagailuan, eta finalerdietara sailkatzea gertuago dauka Bilboko Bizkaia pilotalekuan lortutako garaipenari esker.
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