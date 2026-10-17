Lau t'erdikoa
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Peñak erakustaldia eman du Lasoren aurka (11-22)

Iragarkia
Peña eta Laso
18:00 - 20:00
Peña eta Laso. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Peñak ligaxkako lehen puntua lortu du partida bikain batean Laso garaituta. Ia partida osoan joan da aurretik tolosarra markagailuan, eta finalerdietara sailkatzea gertuago dauka Bilboko Bizkaia pilotalekuan lortutako garaipenari esker.

Jon Ander Peña Lau t'erdikoa Esku-pilota Unai Laso Pilota

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