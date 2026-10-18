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La Euskal Selekzioa cae derrotada ante los hermanos Sorozabal
En la tercera jornada, en el partido de cesta punta por parejas, la Euskal Selekzioa ha perdido ante Estados Unidos. Urreisti e Ibarluzea han caído ante los hermanos Sorozabal, 8-15 y 11-15. En parapelota, Sergio Rodríguez y Edorta de Anta han ganado 15-2 y 15-1 a la pareja argentina formada por Herrera-Irazusta. En paleta goma, Unai Sagarzazu ha caído 1-2 contra la selección francesa.
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