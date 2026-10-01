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Euskal Pilota Federakuntzak 41 pilotari eramango ditu Argentinako eta Uruguaiko Munduko Txapelketara

Iragarkia
Euskal-Pilota-Selekzioa-deialdia-Uruguai-Argentina-Munduko-Txapelketa
18:00 - 20:00
Munduko Pilota Txapelketara joango diren euskal ordezkariak. Irudia: EITB
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Euskal Pilota Federakuntzak Argentinan eta Uruguain hilaren 15etik 24ra bitartean jokatuko den Munduko Pilota Txapelketara joango diren pilotariak aurkeztu ditu Gasteizen. Jose Mari Mitxelena presidenteak pilotarien aurkezpenean ohartarazi duenez, "ematen du euskaldunak garelako irabazita dugula, eta ez da horrela".

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