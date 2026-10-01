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Zer nahiago du Quique Sanchez Floresek, Kopako finala jokatzea ala Europara sailkatzea?
ETBri egindako adierazpenetan, Alaveseko entrenatzaileak adierazi du oso pozik dagoela klubean eta "merezi duela klub honengatik dena ematea·.
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