Buruz Burukoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Barrenetxea vs Azpiroz, inoiz jokatu gabeko finala larunbatean, Galarretan

Iragarkia
Barrenetxea-Azpiroz-Erremomte-Banakako-finala-pilota-aukeraketa
18:00 - 20:00
Barrenetxea eta Azpiroz, piloten aukeraketan. Irudia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Xabier Azpirozek eta Endika Barrenetxeak neurtuko dituzte indarrak larunbat arratsaldean, Galarretan. Biek materiala hautatu dute gaur. Azpirozi biziegia iruditu zaio, baina ez dio aparteko garrantzirik eman. Oriamendik antolatutako azken final handia da. Azpirozentzat buruz buruko lehen finala izango da; Barrenetxeak, berriz, zazpigarrena du.

Erremontea Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X