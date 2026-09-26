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Fernando Vidarte hil da, Aspe enpresaren jabe ohia
Eibartarra, Aspeko administratzaile bakarra 2025. urtearen amaierara arte, 73 urterekin hil da gaixotasun luze baten ondorioz.
Fernando Vidarte eibartarra, Aspe esku pilota enpresaren jabe ohia, larunbat honetan hil da 73 urte zituela, gaixotasun luze baten ondorioz.
1998ko irailaren 27an, Fernando Vidartek Aspe enpresaren administratzaile bakar kargua hartu zuen. 2025eko abenduaren 26an, enpresaren administratzaile bakar izateari utzi zion, eta haren lekua Iker Moreno Moranek hartu zuen.
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