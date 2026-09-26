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Fernando Vidarte hil da, Aspe enpresaren jabe ohia

Eibartarra, Aspeko administratzaile bakarra 2025. urtearen amaierara arte, 73 urterekin hil da gaixotasun luze baten ondorioz.
Fernando Vidarte en rueda de prensa
Fernando Vidarte. Artxiboko irudia.
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Fernando Vidarte eibartarra, Aspe esku pilota enpresaren jabe ohia, larunbat honetan hil da 73 urte zituela, gaixotasun luze baten ondorioz.

1998ko irailaren 27an, Fernando Vidartek Aspe enpresaren administratzaile bakar kargua hartu zuen. 2025eko abenduaren 26an, enpresaren administratzaile bakar izateari utzi zion, eta haren lekua Iker Moreno Moranek hartu zuen.

Esku-pilota Aspe Pilota Pilota

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