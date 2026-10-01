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Más de 40 pelotaris vascos, preparados para el Mundial de Argentina y Uruguay
La Federación de Pelota de Euskadi ha presentado en Vitoria-Gasteiz a los 41 pelotaris que acudirán al Campeonato del Mundo de Pelota que se celebrará en Argentina y Uruguay entre el 15 y el 24 de este mes.
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