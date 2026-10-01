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Más de 40 pelotaris vascos, preparados para el Mundial de Argentina y Uruguay

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18:00 - 20:00

Los representantes de la Euskal Selekzioa que acudirán al Campeonato del Mundo de Pelota. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: 41 pilotarik osatuko dute Euskal Selekzioa, Argentina-Uruguaiko Munduko Txapelketan
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Última actualización

La Federación de Pelota de Euskadi ha presentado en Vitoria-Gasteiz a los 41 pelotaris que acudirán al Campeonato del Mundo de Pelota que se celebrará en Argentina y Uruguay entre el 15 y el 24 de este mes.

Euskal Selekzioa Pala Pelota a mano Pelota Cesta punta

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