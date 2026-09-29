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Urrezko Gerrikoaren jabeen biharamun gozoa
"Neke pixka batekin, baina oso pozik", azaldu da Ihart Arakistain sopeloztarra. Atseden hartzea kostatu zaiola onartu du Xabi Barandika gernikarrak, baina "poz-pozik" dagoela erantsi du. "Azkenaldian jokatutako partidarik onena izan zen", azpimarratu du Ihartek. Maiak bigarren Urrezko Gerrikoa jarraian du, eta Barandikak hirugarrena.
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