Jai Alai League
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Urrezko Gerrikoaren jabeen biharamun gozoa

Iragarkia
Ihart-Maia-Barandika-Jai-Alai-League-txapela-biharamuna
18:00 - 20:00
Ihart, Maia eta Barandika, Jai Alai Leagueko txapel eta urrezko gerrikoekin. Irudia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

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"Neke pixka batekin, baina oso pozik", azaldu da Ihart Arakistain sopeloztarra. Atseden hartzea kostatu zaiola onartu du Xabi Barandika gernikarrak, baina "poz-pozik" dagoela erantsi du. "Azkenaldian jokatutako partidarik onena izan zen", azpimarratu du Ihartek. Maiak bigarren Urrezko Gerrikoa jarraian du, eta Barandikak hirugarrena.

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