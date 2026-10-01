Nico Williamsek lesionatuta utzi du Espainiako selekzioaren kontzentrazioa
Jokalari zuri-gorriak min hartu zuen asteartean, Kroaziaren aurkako partidan.
Nico Williamsek lesionatuta utzi du Espainiako selekzioaren kontzentrazioa, asteartean Luis de la Fuenteren taldeak eta Kroaziaren aurkajokatutako partidan izandako lesio batengatik .
Selekziotik jakitera eman dutenez, futbolariak "ezker izterrean mina zuela esan zuen" Kroaziaren aurka asteartean jokatutako partidaren ostean. Nico 68. minutuan zelairatu zen eta 4-1ekoa egin zuen.
"Atsedenaldian, osasun arduradunek bere eboluzioaren jarraipena egin zuten, eta minarekin jarraitu duenez, ez du ostegun honetako entrenamenduan parte hartu. Gaur Espainiako Federazioko Zerbitzu Medikoek egindako proba medikoen ondoren, kontzentrazioa uzteko erabakia hartu da, sendatze-prozesuarekin jarraitzeko ", gaineratu du selekzioak.
Athletic Clubeko zerbitzu medikoei "une oro" eman zaie "jokalariaren eboluzioaren berri, eta bere tratamendua eta errekuperazioa bere klubaren gainbegiradapean jarraituko du".
Ondoren, eta Athleticek argitaratutako mediku txostenaren arabera, Nicok "lesio muskular moderatua du aurreko ezker ondestean" eta lesioaren"bilakaeraren zain" dago.