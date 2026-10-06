Mendi-lasterketak

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Sorginen Lasterketa, Atxondo bailaran barrena

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Sorginen Lasterketa
18:00 - 20:00
Sorginen Lasterketa 2026
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Azken eguneratzea

Joan den asteburuan lehiatu ziren Sorginen Lasterketan, Atxondo inguruko parajeetan. Aitor Ajuria eta Oihana Zubillaga izan ziren nagusi.

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