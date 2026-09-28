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Sara Alonso Gorbeia Suzieneko garaipenari buruz: “Errekorra ahalik eta azkarren egin nahi nuen, baita Ida eta nire izenean egotea ere”
Sara Alonsok irabazi zuen Gorbeia Suzien mendi-lasterketa, errekorrari 13 minutu kenduta. Irailaren 19an bere taldekide Ida hil zen eta norvegiarraren familiak lasterketa egitera animatu zuten eta “errekorra bien izenean egotea” nahi izan du donostiarrak. Orain, OCCn eta Zegaman irabaztea dira Sararen erronka nagusiak.
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