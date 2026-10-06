Carrera de montaña

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Sorginen Lasterketa, carrera por el valle de Atxondo

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Sorginen Lasterketa
18:00 - 20:00
Carrera de las brujas 2026
Euskaraz irakurri: Sorginen Lasterketa, Atxondo bailaran barrena
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Última actualización

El pasado fin de semana se disputó la Sorginen Lasterketa en los parajes de la zona de Atxondo. Aitor Ajuria y Oihana Zubillaga finalizaron en primer lugar.

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