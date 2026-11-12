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Sara Alonso: “Gorabehera askorekin, baina urte polita izan da niretzat"
Sara Alonso mendi-korrikalari donostiarrak Skyrunner Serieseko bost proba irabazi ditu, bostetan marka ezarrita, baina Ida Amelie bere lagun eta taldekidearen heriotzak bere urtea markatu duela aitortu du.
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