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Sara Alonso: “Gorabehera askorekin, baina urte polita izan da niretzat"

Iragarkia
Sara-Alonso-mendi-korrikalaria-denboraldi-balantzea-elkarrizketa
18:00 - 20:00

Sara Alonso mendi-korrikalaria. Irudia: EITB

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Azken eguneratzea

Sara Alonso mendi-korrikalari donostiarrak Skyrunner Serieseko bost proba irabazi ditu, bostetan marka ezarrita, baina Ida Amelie bere lagun eta taldekidearen heriotzak bere urtea markatu duela aitortu du.

Mendi-lasterketak Sara Alonso Zegama-Aizkorri

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