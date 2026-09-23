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Aitor Ajuriak 2025ean lortutako garaipena berretsi nahi du aurtengo Gorbeia Suzienen
Mendi korrikalariarekin izan gara, larunbatean jokatuko duten proba aztergai. Esan digunez, iazko prestakuntza bera egin du, eta duela urtebete bezain ondo edo are hobeto dagoela uste du.
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