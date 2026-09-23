Gorbeia Suzien
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Aitor Ajuriak 2025ean lortutako garaipena berretsi nahi du aurtengo Gorbeia Suzienen

Iragarkia
Aitor Ajuria Mendi Korrikalaria
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Mendi korrikalariarekin izan gara, larunbatean jokatuko duten proba aztergai. Esan digunez, iazko prestakuntza bera egin du, eta duela urtebete bezain ondo edo are hobeto dagoela uste du. 

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