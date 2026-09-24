MENDI-LASTERKETAK
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Gorbeia Trailgunea, ingurua babesteko eta ordenatzeko proiektua

Iragarkia
Gorbeia Trailgunea
18:00 - 20:00
Gorbeia Trailgunearen mapa.
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Azken eguneratzea

Mendi Klubek sortutako EH Trailguneak proeiktuari batu zaio Gorbeia ere. Gorbeia Suzien mendi-lasterketak jende asko batzen duen arren, hainbatek egiten dute lasterka inguru horietan egun horretatik kanpo. Ingurua babesteko eta ordenatzeko asmoz sortu da Goirbeia Trailgunea.

Mendi-lasterketak Mendi kirolak

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