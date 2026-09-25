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Gorbeia Suzien mendi lasterketaren 13. edizioa aurkeztu dute Bilbon
Lasterketa larunbat honetan, irailak 26, izango da, 08:45etatik aurrera, eta zuzenean ikusi ahal izango da kirolakeitb.eus-en eta ETB1en. 800 parte-hartzaile izango dira Zeanuriko plazan lasterketari aurre egiteko prest.
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