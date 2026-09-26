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Sara Alonso eta Alain Santamaria nagusi, Gorbeia Suzien mendi-lasterketan

Iragarkia
Sara Alonso, eta Alain Santamaria, Gorbeia Suzieneko irabazleak
18:00 - 20:00
Sara Alonso eta Alain Santamaria, Gorbeia Suzien 2026ko irabazleak, helmugan
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Azken eguneratzea

Sara Alonso donostiarrak (hiru ordu, 21 minutu eta 30 segundo) irabazi du emakumezkoen Gorbeia Suzien mendi-lasterketaren aurtengo edizioa; gizonezkoetan, ostera, Alain Santamaria (bi ordu, 50 minutu eta 24 segundo) errioxarra gailendu da. Bi kirolariak pozarren agertu dira probaren amaieran, lasterketaren marka hautsi baitute. 

Mendi-lasterketak Atletismoa

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