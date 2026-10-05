Azerbaijan
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Ariane Toro nafarra, zilarra Bakuko Munduko Judo Txapelketan

Judoka iruindarrak Uta Abe japoniarraren aurka galdu du finalean. Abe faborito nagusia zen. Japoniarra txapeldun olinpikoa izan zen Tokion, 2020an, eta txapeldunordea Parisen, 2024an.

(Foto de ARCHIVO) Ayumi LEIVA SANCHEZ (ESP) and Ariane TORO SOLER (ESP) repechage Women’s -52Kg during the Paris Grand Slam 2025, IJF Judo event on 1 February 2025 at Accor Arena in Paris, France - Photo Alexandre Martins / DPPI Alexandre Martins / DPPI / AFP7 / Europa Press 01/2/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Ariane Toro nafarra (eskuinaldean), Ayumi Leiva valentziarraren aurkako borrokaldian. Artxiboko argazkia: Europa Press

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ariane Toro iruindarrak, 52 kiloko emakumezkoen kategorian, zilarrezko domina eskuratu du Bakuko Munduko Judo Txapelketako bigarren jardunaldian.

Europako txapelketetan brontzezko hiru domina irabazi dituen judoka nafarrak Uta Abe japoniarraren aurka galdu du finalean.

Finalera heltzeko, nafarrak Gabriela Dimitrova bulgariarra, Sugdiyona Rafkatova uzbekistandarra, Uranzaya Bayanmunkh mongoliarra eta Odette Giuffrida italiarra kanporatu ditu.

Baina ezin izan du finalean Uta Abe faborito nagusia menderatu. Abe txapeldun olinpikoa izan zen Tokion, 2020an, eta txapeldunordea Parisen, 2024an. Gainera, japoniarra munduko txapeldun izan da bost aldiz, 2018tik 2025era bitartean.

Emakume kirolariak Kirol gehiago

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X