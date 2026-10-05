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La navarra Ariane Toro, plata en los Mundiales de judo de Bakú

La judoca pamplonica, triple medallista de bronce europea, ha caído en la final ante la japonesa Uta Abe, campeona olímpica en Tokio 2020 y subcampeona en París 2024, así como mundial en cinco ocasiones.
(Foto de ARCHIVO) Ayumi LEIVA SANCHEZ (ESP) and Ariane TORO SOLER (ESP) repechage Women’s -52Kg during the Paris Grand Slam 2025, IJF Judo event on 1 February 2025 at Accor Arena in Paris, France - Photo Alexandre Martins / DPPI Alexandre Martins / DPPI / AFP7 / Europa Press 01/2/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
La navarra Ariane Toro (a la derecha) frente a la valenciana Ayumi Leiva en ontra competición. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Ariane Toro nafarra, zilarra Bakuko Munduko Judo Txapelketan
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Última actualización

Ariane Toro, en la categoría femenina de -52 kilos, se ha colgado la medalla de plata durante la segunda jornada de los Mundiales de judo de Bakú.

La judoca navarra Ariane Toro, triple medallista de bronce europea, ha caído en la final ante la japonesa Uta Abe.

Para llegar a la final, Ariane Toro ha eliminado sucesivamente a la búlgara Gabriela Dimitrova, la uzbeka Sugdiyona Rafkatova, la mongol Uranzaya Bayanmunkh y la italiana Odette Giuffrida, a esa última en semifinales por 'ippon'.

Pero no ha podido poner el broche ante Uta Abe, campeona olímpica en Tokio 2020 y subcampeona en París 2024, así como mundial en cinco ocasiones, entre 2018 precisamente en Bakú y Budapest 2025.

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