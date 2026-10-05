La navarra Ariane Toro, plata en los Mundiales de judo de Bakú

Ariane Toro, en la categoría femenina de -52 kilos, se ha colgado la medalla de plata durante la segunda jornada de los Mundiales de judo de Bakú.

La judoca navarra Ariane Toro, triple medallista de bronce europea, ha caído en la final ante la japonesa Uta Abe.

Para llegar a la final, Ariane Toro ha eliminado sucesivamente a la búlgara Gabriela Dimitrova, la uzbeka Sugdiyona Rafkatova, la mongol Uranzaya Bayanmunkh y la italiana Odette Giuffrida, a esa última en semifinales por 'ippon'.

Pero no ha podido poner el broche ante Uta Abe, campeona olímpica en Tokio 2020 y subcampeona en París 2024, así como mundial en cinco ocasiones, entre 2018 precisamente en Bakú y Budapest 2025.