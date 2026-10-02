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Pou anaiek “Vicios Ocultos" bidea librean eskalatu dute, Europako Mendietan

Iragarkia
Pou anaiak, "Vicios Ocultos" bidea eskalatzen
18:00 - 20:00

Pou anaiek bi egun pasa dituzte bidea osatzeko

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Azken eguneratzea

Iker eta Eneko Pou alpinista arabarrek "Vicios Ocultos" eskalatu dute librean, iaz Europako Mendietan ireki zuten bidea. Bideo honetan, esperientziaren berri eman dute.

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