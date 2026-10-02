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Pou anaiek “Vicios Ocultos" bidea librean eskalatu dute, Europako Mendietan
Iker eta Eneko Pou alpinista arabarrek "Vicios Ocultos" eskalatu dute librean, iaz Europako Mendietan ireki zuten bidea. Bideo honetan, esperientziaren berri eman dute.
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