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Natxo Gonzalezek Men’s Ride of the Year saria jaso du, Irlandako Mullaghmore Headen hartu zuen olatu batengatik

Surflari plentziarrak 2025eko abenduan lortu zuen olatu hori hartzea; golardoak nabarmentzen du urtean surflari gizonezkoek hartutako olaturik onena.

Natxo Gonzalez

Natxo Gonzalez, artxiboko irudian. Argazkia: EITB.

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Natxo Gonzalez euskal surflariak Men’s Ride of the Year saria jaso du, 2025eko abenduan Irlandako Mullaghmore Headen hartu zuen olatu batengatik.

Plentziarrak jasotako golardoak urtean surflari gizonezkoek hartutako olaturik onena nabarmentzen du.

Martxoan, duela sei hilabete, Gonzalezek berak Mullaghmoren sekula arraunean hartu den olaturik astunena hartzea erdietsi zuen.

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