Realak eta Athleticek hamargarren Euskal Herria Txapela jokatuko dute ostiral honetan
Bost jokalari zuri-gorri eta bederatzi txuri-urdin ez dira Anoetan izango, selekzioekin daudelako. Talde donostiarra da faborito, etxean jokatzen duelako. Realak bere bigarren txapela nahi du eta Athleticek laugarrena.
Realak Athletic hartuko du ostiral honetan Anoetan, Euskal Herria Txapelaren finalean. Iragan denboraldian elkarren arteko neurketetan puntu gehien lortu zituzten Hego Euskal Herriko lehen mailako bi taldeek jokatzen dute txapela. Bi taldeek ezin izango dituzte 14 jokalari internazional erabili. Partida zuzenean eskainiko dute ETB1ek eta eitbkirolak.eus webguneak 18:55etik aurrera.
Txapelketa honek hamargarren edizioa beteko du, eta Anoeta futbol-zelaian jokatuko da (19:00etan). Horrek nolabaiteko faboritismoa ematen dio talde donostiarrari, etxean jokatze hutsagatik.
Realak erabilgarri ez dituen jokalariak:
Mikel Oyarzabal (Espainia), Jon Martin (21 urtez azpikoarekin), Luka Sucic (Kroazia), Orri Oskarsson (Islandia), Mamadou Sarr (Senegal), Job Ochieng (Kenya), Mikel Aramburu eta Yangel Herrera (Venezuela) eta Take Kubo (Japonia) ez dira norgehiagokan izango. Gainera, Igor Zubeldia atzelaria ez da bere lesiotik garaiz sendatu, eta ezin izango du jokatu.
Athleticek falta dituen internazionalak:
Bestalde, Edin Terzic Athleticeko entrenatzaileak jokalari guztiak jokatzeko prest ditu, bost jokalari internazionalak salbu: Unai Simon, Aymeric Laporte eta Nico Williams, Espainiarekin kontzentratuta; Alex Padilla, Mexikorekin; eta Alvaro Djalo, Guinea-Bissaurekin jokatu eta gol bat sartu ondoren oraindik Bilbora itzuli ez dena.
Dani Vivian denboraldi honetan estreinatzea galarazi dion lesiotik osatuta eta Gorka Guruzeta taldearekin normaltasunez lanean azken bi neurketak galdu ondoren, entrenatzaile alemaniarrak FIFAren leiho honetan parte hartu ez duten lehen taldeko 20 jokalari prest ditu.
Simonen eta Padillaren hutsuneak betetzeko Terzicek Bilbao Athleticeko bi atezainak, Mikel Santos eta Simon Garcia, deitu ditu.
Euskal Herria Txapelaren palmaresa
Talde txuri-urdinak behin bakarrik irabazi du garaikur hau (2020), eta bost aldiz finalista izan da. Osasunak eta Athleticek, ostera, hiru aldiz bereganatu dute.