Ariane Ochoak zilarra irabazi du Saquarema Surf Festival txapelketan
Emaitza horri esker, jauzi handia egin du Challenger Series-en sailkapen nagusian, eta txapelketarako sarbidea ematen duten postuetan jarri da oraintxe bertan.
Ariane Ochoa podiumera igo da igande honetan Rio de Janeiron lehiatu den REMA Saquarema Surf Festival txapelketan, Qualifying Series ligako proba. Finalean ezin izan du Alyssa Spencer kaliforniarra gainditu. Hala ere, Arianek meritu handiko bigarren postua lortu du eta 4.680 puntu lortu ditu. Emaitza horri esker, jauzi handia egin du Challenger Series-en sailkapen nagusian, eta txapelketarako sarbidea ematen duten postuetan jarri da oraintxe bertan.
Ochoak 4.83 eta 5.23 puntuko bi olatu onenak sinatu ditu. Hala ere, ez dira nahikoak izan estatubatuarrak bere zortzigarren olatuan lortutako 6.93ko eta, batez ere, 7.20ko markak gainditzeko.
2026an Ochoa Challenger Series txapelketarako sailkatu da berriro, Championship Tourrerako txartela ematen duen zirkuitua. Denboraldi honetan, Ballito Pro txapelketan lortutako hirugarren postua, Pro Taghazzout Bayko bosgarren postua eta Yeti Proko bederatzigarren postua nabarmentzen dira.