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Los Pou escalan en libre “Vicios Ocultos”, en los Picos de Europa
Euskaraz irakurri: Poutarrek "Ezkutuko Bizioak" librean eskalatzen dute, Europako Mendietan
Los alpinistas alaveses Iker y Eneko Pou han escalado en libre "Vicios Ocultos", vía que ellos mismos abrieron el año pasado en los Picos de Europa. En este vídeo, han contado la experiencia.
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