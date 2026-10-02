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Los Pou escalan en libre “Vicios Ocultos”, en los Picos de Europa

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Pou anaiak, "Vicios Ocultos" bidea eskalatzen
18:00 - 20:00
Los hermanos Pou han pasado dos días para completar la vía
Euskaraz irakurri: Poutarrek "Ezkutuko Bizioak" librean eskalatzen dute, Europako Mendietan
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Última actualización

Los alpinistas alaveses Iker y Eneko Pou han escalado en libre "Vicios Ocultos", vía que ellos mismos abrieron el año pasado en los Picos de Europa. En este vídeo, han contado la experiencia.

Más deportes Deportes de montaña Hermanos Pou

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