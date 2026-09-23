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Simone Ragusi italiarra entrenatzaile eta hamar jokalari berri, Ampo Ordizian

Iragarkia
Ampo-Ordizia-aurkezpena
18:00 - 20:00
Ampo Ordiziaren aurkezpen ofiziala. Argazkia: Ampo Ordizia
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Azken eguneratzea

Igande honetan bertan hasiko den denboraldi berrira begira aurkezpen ofiziala egin du talde gipuzkoarrak. Simone Ragusi italiarrak zuzenduko du taldea datozen bi denboraldietan. Aurreko denboraldian final-laurdenetan galdu zuten ligako playoffetan, eta aurten are zailagoa izango da, ligak hamar talde baino ez baititu izango. 

Errugbia Kirol gehiago Ordizia Rugby

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