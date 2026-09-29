Fernando Alonsok bere erretiroa atzeratu du, eta Aston Martin taldearekin berritu du kontratua
Horrela, pilotu asturiarrak 46 urterekin bere 25. denboraldia beteko du 1 Formulan. "Denbora hartu dut erabaki hau hartzeko, baina lasterketak nire bizitza eta grina dira", azpimarratu du.
Fernando Alonso pilotu asturiarrak 1 Formulako Munduko Txapelketako Aston Martinen taldean jarraituko du datorren denboraldian, kontratua berritu ostean, Erresuma Batuko taldeak astearte honetan baieztatu duenez. Oviedoko pilotua 2023an iritsi zen Aston Martin taldera. Era berean, Lance Stroll taldekide kanadarrak kontratua luzatu du. Horrela, 46 urterekin asturiarrak 25. denboraldia beteko du 1 Formulan.
Aston Martinek ohar batean gogorarazi duenez, kanadarrak eta asturiarrak "1 Formulan eskarmentu handiena duen bikotea" osatzen dute; izan ere, bosgarren kanpaina elkarrekin egingo dute, eta" biek ala biek ezagutza baliotsua eta ikuspegi tekniko zabala eskainiko diote Aston Martini, 2026 denboraldiko eta etorkizuneko lanari begira aurrerapausoak eman ahala".
2023an taldera batu zenetik, Alonsok 85 sari nagusi jokatu ditu, eta zortzi aldiz zapaldu du podiuma (bost hirugarren postu, eta hiru bigarren), guztiak bere lehen denboraldian taldean, baina ezin izan dio bolada horri jarraipenik eman.
Fernando Alonso
Oraindik maila gorenean lehiatzeko abiadura eta ausardia ditut
Izan ere, 2026a nahiko zaila izaten ari da asturiarrarentzat, bi lasterketatan bakarrik, Monakon eta Zandvoorten (Herbehereak), batu ahal izan baititu puntuak: hiru, guztira.
"Aston Martin Aramcorekin kontratu berri bat sinatzeagatik oso pozik", agertu da munduko txapeldun bi aldiz izandakoak. "Denbora hartu dut erabaki hau hartzeko, baina lasterketak nire bizitza eta grina dira. Badakit oraindik maila gorenean lehiatzeko abiadura eta ausardia ditudala. Epe luzera talde honekin eta bere arrakastan laguntzearekin konpromisoa dut", azpimarratu duenez.
"Sendo sinesten dut eraikitzen ari garen talde honetan. Lidergo sendoa dugu, baita pertsona, bazkide eta instalazio ikaragarriak ere. Ilusioz espero dut zirkuituan oroitzapen gehiago sortzea zale sutsuen aurrean. Haien babesak inspiratzen nauen atmosfera sortzen du, eta horrek egiten du gure kirola berezia izatea", nabarmendu du Oviedoko pilotuak.