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San Fermin Ikastolako bost ikasle, Munduko Xake Txapelketara

Iragarkia
Ajedrez
18:00 - 20:00
Bi haur xakean jolasten. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Iruñeko San Fermin ikastolako kideak Armeniara joango dira asteburu honetan, bertan eskola mailako Munduko Txapelketa jokatzeko.

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