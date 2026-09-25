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San Fermin Ikastolako bost ikasle, Munduko Xake Txapelketara
Iruñeko San Fermin ikastolako kideak Armeniara joango dira asteburu honetan, bertan eskola mailako Munduko Txapelketa jokatzeko.
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