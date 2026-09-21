Motoziklismoa
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Beñat Fernandezek Red Bull Rookies Cup irabazi du: “Azken lasterketan, neure burua birmoldatu ahal izan dut”

Iragarkia
Beñat Fernandez
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Andoaindarrak azken proban lortu du titulua, Austrian. Garaipen hau eskuratuta, datorren urtean Moto3an arituko da. 

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