Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Beñat Fernandezek Red Bull Rookies Cup irabazi du: “Azken lasterketan, neure burua birmoldatu ahal izan dut”
Andoaindarrak azken proban lortu du titulua, Austrian. Garaipen hau eskuratuta, datorren urtean Moto3an arituko da.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Ariane Ochoak zilarra irabazi du Saquarema Surf Festival txapelketan
ZUZENEAN
Duela min.
Rahm azken postuan geratu da Wentworthen, beste jardunaldi kaskar bat egin ostean
ZUZENEAN
Duela min.
Zverevek AEBko Irekia lortu du lehen aldiz, Shelton estatubatuarra menderatuta
ZUZENEAN
Duela min.
Nahia Zudairek sei domina irabazi ditu, eta Iñigo Llopisek hiru, igeriketa paralinpikoko Europako txapelketan
ZUZENEAN
Duela min.
Europak AEB garaitu du Solheim Kopan, eta puntu erabakigarria Carlota Cigandak lortu du
ZUZENEAN
Duela min.
Rybakina nagusitu da AEBko Irekian, finalean Sabalenka menderatuta
ZUZENEAN
Duela min.
Miren Lazkanok zilarra irabazi du La Seu d'Urgelleko Munduko Kopako kanoa proban
ZUZENEAN
Duela min.
Zverev eta Shelton, AEBko Irekiko finalean
ZUZENEAN
Duela min.
Maialen Chourraut, hirugarrena K1eko sailkapen nagusian
Gehiago ikusi