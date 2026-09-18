Rahm azken postuan geratu da Wentworthen, beste jardunaldi kaskar bat egin ostean
Beste jardunaldi negargarri baten ostean, parraren gainetik 5 kolpeko txartela aurkeztu du, eta azken tokian geratu da horrela, guztira parraren gainetik 11 kolpe pilatuta. Profesional gisa daramatzan hamar urteetako jardunik txarrenetako bat izan da.
Jon Rahm euskal golf-jokalaria BMW PGA txapelketatik at geratu da ostiral honetan, Wentworthen (Ingalaterra) jokatzen ari den DP World Tour txapelketan. Beste jardunaldi negargarri bat izan ostean, parraren gainetik 5 kolpeko txartela aurkeztuta amaitu du eguna, guztira parretik gora 11 kolpe bilduta, eta azken tokian sailkatu da horrela. Profesional gisa daramatzan hamar urteetako emaitzarik txarrenetakoa izan du.
Hain jarduera negatiboa aurkitzeko, 2018ko Ameriketako Estatu Batuetako Irekira jo behar dugu, orduan Rahmek ez baitzuen kortea gainditu eta txapelketa parretik gora 15 kolpe bilduta amaitu baitzuen.
Wentwortheko bigarren jardunaldian, bogey bikoitz bat, bost bogey eta bi birdie sinatu ditu Rahmek, aurreko kanporaketan baino bat gehiago, eta horrek azken postura eraman du.
Euskal jokalariak Ingalaterrako txapelketan izan duen hondoratzea denboraldi honetan izan dituen beste batzuei gehitu behar zaie; AEBko Irekian ere kortea pasatu ez izana, esaterako. Augustako Mastersean eta Britainiar Irekian ere ez zen fin aritu, eta hirugarren denboraldia amaitu zuen grand slam bat irabazi gabe.