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Natxo Gonzalez: “Nire bizitzako olaturik onena hartu dut"

Iragarkia
Natxo Gonzalez surflaria
18:00 - 20:00
Natxo Gonzalez surflaria. Iruria: EITB.
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bizkaitarrak "Men's ride of the year" saria jaso du Irlandan, urteko olaturik onena hartzeagatik. 

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