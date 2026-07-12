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Sinnerrek titulua berretsi du Wimbledonen

Tenislari italiarrak lau setetan irabazi dio Alexander Zverevi finalean, 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 eta 6-4ko emaitzarekin, bigarrenez jarraian Londresen garaile bihurtzeko. Bere bosgarren Gand Slama da.

Wimbledon
Jannik Sinner, Wimbledon 2026ko irabazlea. Argazkia: EFE.
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I M. Z. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jannik Sinnerrek, munduko lehen sailkatuak, Wimbledongo torneoan pasa den urtean lortutako titulua berretsi du, Grand Slam batean lortutako 100. garaipenarekin, Alexander Zverevi lau setetetan irabazi eta gero 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 eta 6-4ko emaitzarekin.

Tenislari italiarrak hiru ordu eta 48 minutu behar izan ditu germaniarraren aurkako hamaikagarren garaipena lortzeko, hamargarrena jarraian, eta bostera igo du Grand Slameko bere torneoen uzta, Carlos Alcarazek baino bi gutxiago.

All England Klubean jokatutako finala oso gogorra eta parekatua izan da, batez ere lehenengo bi setetan. Zverev germaniarra oso jarrera oldarkorrarekin eta erasokorrarekin kantxaratu da, eta Sinnerrek ez du horri aurre egiten jakin. Zverevek saketik eta eskuinarekin emandako kolpeetan oinarritu du bere sendotasuna, nahiz eta historikoki beti errebesa izan duen indartsuagoa.

Sinner saiatu da egoera horri era guztietako alternatibak bilatzen, baina hirugarren setera arte ez da breakik egon. Sinnerrek lortu du hamargarren jokoan partida haustea. 

Italiarrak markagailuan aurretik jartzea lortu duenean, partidak beste martxa bat hartu du, eta Zverevek ere finalean sartzeko aukerak izan dituen arren, italiarrak ez dio utzi, eta laugarren setean partida itxi du, zazpigarren jokoan beste break bat lortuta. 

Wimbledonen lortu duen emaitzarekin, Alexander Zverevek munduko bigarren postua kendu dio Carlos Alcarazi.

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