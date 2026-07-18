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Erlantz Tejadak Welter pisuko Iberoamerikar titulua erdietsi zuen Ordiziako Boxeo gauean

Iragarkia
Erlantz Tejadak Welter pisuko Iberoamerikar titulua erdietsi zuen atzo Ordiziako Boxeo gauean
18:00 - 20:00
Erlantz Tejadak Welter pisuko Iberoamerikar titulua erdietsi zuen Ordiziako Boxeo gauean
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KIROLAK EITB

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Erlantz Tejada, 23 urteko bizkaitarraren, eta Rodrigo Caraballoren artekoa zen gaueko borrokaldi nagusia eta bilbotarra erabat nagusi izan zen. Berak ezarri zuen erritmoa eta emandako kolpeak ere zehatzak izan ziren. Hala, hirugarren roundean aurkariaren entrenatzaileak epaileari toaila erakutsi zion borrokaldia gelditzeko. 

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