Ironman
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Vicent Terrier eta Alicia Gutierrez gailendu dira Gasteizko Ironmanean

Iragarkia
Vicent Terrier eta Alicia Gutierrez Gasteizko Ironmana
18:00 - 20:00
Gasteizko Ironmaneko irabazleak. Argazkiak: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Vincent Terrier frantziarra izan da azkarrena Gasteizko Ironmanean. Igeri hirugarrena izan eta gero, bizikleta gainean jarri da lider. Emakumezkoetan, berriz, Alicia Gutierrez nagusitu da eta Mikel Garmendia lehen euskalduna izan da helmugan. Zortzigarren lekuan heldu da. 

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