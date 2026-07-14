Motorra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Angela Vilariño, Europako Mendiko Txapelketako balantzean: “Eskerrak eman ahal ditut, soilik hori”

Iragarkia
Angela Vilariño
18:00 - 20:00
author image

J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

“Babesa izan behar duzu”, nabarmendu du, hunkituta, pilotuak, asteartean.

Emakume kirolariak Kirol gehiago

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X