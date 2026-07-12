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Basque Teameko Kai Odriozola surflariak hirugarren postua eskuratu du Qualifying Serieetako Lacanau Pron

Bere anaia Hansek, Europako sailkapeneko liderrak, irabazi du txapelketa.

WSL
Hans eta Kai Odreiozola podiumean. Argazkia: WSL.
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KIROLAK EITB

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Hans eta Kai Odriozola anaiak zorioneko daude, biak podiumera igo baitira Caraïbos Lacanau Pro proban, Gironden (Frantzia) jokatu den Qualifying Serieetako txapelketan. Aurtengo emaitza on eta erregularrek Hans QSko Europako ranking nagusiko lidertzara eraman dute, eta bere anaia Kai hirugarren postuan dago, Luan Noguesekin berdinduta.

Hansek euskal surflarien ordezkaritza zabala izan duen ekitaldian hirugarren txandan, 64 surflari onenei dagokienean, hasi zuen bere ibilbidea. Bere txandako onena izan zen hurrengo fasera arazorik gabe aurrera egiteko. Txanda berean Bitor Garitaonandia gipuzkoarra at geratu zen. Hurrengo kanporaketan Hans bere serieko onena izan zen berriro eta aurrera egiteko txartela lortu zuen beste gipuzkoar batekin batera, Ruben Vitoriarekin batera. Kai Odriozola orduan sartu zen lehen aldiz uretara, eta etxeko lanak egin zituen, aurrera eginda Leonardo Apreda italiarrarekin batera.

Final-zortzirenetako bidegurutzean Odriozola anaiek lehen aldiz jokatu behar izan zuten elkarren aurka. 20 minutuko txandan, lau surflarik neurtu behar zituzten indarrak final laurdenetara igarotzeko bi toki eskuratzeko eta plaza horiek donostiarrentzat izan ziren. Kaik distira egin zuen, eta bere bi olatu onenek 7.67 eta 7.77 puntu lortu zituzten guztira 15.44 pilatzeko. Hansek 12.06 puntu lortu zituen, Afonso Antunes portugaldarrak 10.17 eta Fantin Habashi suitzarrak 9.34.

Final-laurdenetan odriozolatarrek euren surfing onena erakusten jarraitu zuten. Kaik indarrak neurtu zituen Markel Vizcarguenaga bizkaitarrarekin, eta dueluak gipuzkoarraren alde egin zuen, honek 15.10eko puntuazio bikaina lortu zuelarik. Hansek, berriz, Apreda italiarra garaitu zuen bere txandan. Hansek bildutako notak estratosferikoak izan ziren. Bere bosgarren olatua 9.50ekoa izan zen eta seigarrena 8.37koa. Zenbaki horien aurrean, Apredaren 5.50eko eta 5.83ko olatuak ez ziren nahikoak izan.

Finalerdietan anaiak berriz ere elkarren aurka aritu ziren eta emozioz beteriko txanda batean, Hansek txapelketa osoan erakutsi duen indarra ateratzen jarraitu zuen. Kaik 5.07ko olatu bat surfeatu zuen arren, Hansek 7.17ko bat atera zuen xisteratik, Kaik 5.67ko beste batekin erantzun zion, baina Hansek 6.83ko batekin amaitu zuen borroka.

Finalean Hansek Noe Ledee frantziarraren aurka jokatu zuen eta oso balorazio onak lortu zituen. Odriozolatarren gazteenak 13.83 puntu pilatu zituen guztira, eta frantziarraren 11.70ak gaindituta, garaipena bereganatu zuen.

Andy Criere Basque Teameko bekadunak bederatzigarren postuan bukatu zuen txapelketa.

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