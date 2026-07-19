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Avilés y Giralt han sido los mejores en la travesía Getaria-Zarautz

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Getaria-Zarautz zeharkaldia
18:00 - 20:00
Avilés y Giralt. Fotos: EITB
Euskaraz irakurri: Aviles eta Giralt izan dira onenak Getaria-Zarautz zeharkaldian
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KIROLAK EITB

Última actualización

En la 54 edición, 3800 nadadores han participado en la travesía Getaria-Zarautz. La participación femenina ha aumentado. Los más rápidos han sido Santiago Avilés y Claudia Giralt. El de A Coruña ha finalizado la prueba en 34 minutos y 58 segundos y Giralt en 36 minutos y 54 minutos. 

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