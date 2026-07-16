PISAKETA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Ordiziako Boxeo Jaialdiak 75 urte beteko ditu

Iragarkia
velada-boxeo-ordizia-pesaje
18:00 - 20:00

Erlantz Tejada bilbotarra eta Rodrigo Caraballo venezuelarra, Ordizian. Irudia: EITB

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Aurrenekoz WBA Iberoamerikako gerrikoa egongo da jokoan, eta horren lehian izango da Erlantz Tejada bilbotarra. Rodrigo Caraballo izango du aurkari eta eurena izango da ostiral gaueko borrokaldi nagusia. Jaialdia 22:00etan hasiko da Beti Alai pilotalekuan.

Kirol gehiago Boxeoa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X