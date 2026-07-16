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Rahm sendo hasi da Britainiar Irekian

Euskal golf jokalariak -1eko markarekin amaitu du ostegun honetan egindako inaugurazio-erronda, behin-behineko liderrengandik lau kolpera.

Jon Rahm
Rahm sendo hasi da Britainiar Irekian. Argazkia: Europa Press.
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AGENTZIAK | KIROLAK EITB

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Jon Rahmek sendotasunez hasi du bere hamargarren parte-hartzea golfeko Britainiar Irekian, -1eko emaitzarekin ostegun honetan egindako inaugurazio-erronda amaitu ostean, behin-behineko liderrengandik lau kolpera.

Rahmek sendotasun handia erakutsi du irteeretan eta hurbilketetan, eta horrek konfiantza sendotu dio, nahiz eta 'putt' xumeren batean punteria faltak eta 14. eta 15. zuloetako bi hutsegiteek burura gehiago hurbiltzea eragotzi dioten, denboraldiko azken majorraren lehen txandaren amaieran.

Lehen jardunaldiaren ostean, euskal golf jokalariak onartu du "oso ondo jokatu dut eta ez dut 'putt'-ik sartu. Oso eroso jokatu dut burdinekin, oso txukun".

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