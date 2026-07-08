Clara Azurmendiri ebakuntza egin diote belaunean, aurreko lotailu gurutzatua hautsi ondoren
Badminton jokalari donostiarrak iragan ekainean, Kaliforniako Unibertsitatean, jokatutako US Open txapelketako lehen egunean min hartu zuen.
Clara Azurmendi badminton jokalari donostiarrari ebakuntza egin diote belaunean, aurreko lotailu gurutzatua hautsi ondoren, Espainiako Badminton Federazioak gaur jakinarazi duenez.
Gipuzkoarrak iragan ekainean, Kaliforniako Unibertsitatean, jokatutako US Open txapelketako lehen egunean hartu zuen min.
Donostiarrak maila bikaina erakutsi zuen Tereza Xveikova txekiarraren aurka, baina lehen seta amaitu aurretik txapelketa utzi behar izan zuen.
Azurmendi, markagailua bere alde zuela (19-17), pistan mantentzen saiatu zen, baina, azkenean, lehiaketa utzi behar izan zuen lesioaren ondorioz.
Zure interesekoa izan daiteke
Nazioarteko Batzorde Olinpikoak aldi baterako kendu dio zigorra Errusiari
Neurria 2023ko urritik zegoen indarrean, eta Ukrainako gerragatik eta dopin-programarengatik jarri zuten.
Egoitz Bijueskak urrea eskuratu du X Games txapelketan, eta historia egiten jarraitzen du
15 urteko bilbotarrak urrezko domina eskuratu du Japonen jokatu den Park modalitateko X Games txapelketan. Tom Schaar eta Keegan Palmer mendean hartu ditu bizkaitarrak, denboraldi bikaina berretsiz.
Emma Huntek abiadura eskaladako errekorra hautsi du, lehen aldiz sei segundotik jaitsita
Estatubatuarrak Aleksandra Miroslaw txapeldun olinpikoak zuen 6.03ko marka hautsi du.
Egoitz Bijueskak zilarra irabazi du X Games txapelketetan
15 urteko bilbotarra bolada onean da, martxoan Park modalitateko munduko txapeldun izan ondoren.
Maddi Marquet eta Luke Willian, Onditz Memorialean garaile
Igande goizean Donostian jokatutako Onditz Memorialean, 640 parte-hartzaile egon dira. Luke Willian australiarra nagusitu da gizonezkoen proban, eta atzetik, 9 segundora, Mikel Arrasate bizkaitarra helmugaratu da. Emakumezkoetan, Maddi Marquet donostiarra izan da nagusi, argi eta garbi, 8 minuturen aldea atera baitio bigarren sailkatuari.
Paul Inchauspek irabazi du Kiroletako Irekia
Paul Inchauspek irabazi du larunbat honetan Kiroletako Irekia, ATPko rankingerako balio duen txapelketaren 41. edizioa, finalean Oscar Weightman britainiarra 4-6, 7-6 (3) eta 6-3 mendean hartuta. (Bideoa, gazteleraz)
Nadia Erostarbe: “Izugarria da miretsi dudan hainbeste jenderekin egotea"
Zarauzko surflariak denboraldiaren lehen zatian egindako lana aztertu du, une bikaina igarotzen ari dela onartuta. Zarauztarra Championship Tourreko, Munduko zirkuiturik zorrotzeneko, sailkapen nagusiko top 10ean dago, lehen sei probak jokatu eta gero.
Nadia Erostarbe, hirugarren Championship Tourreko Saquarema Pro proban
Zarauztarrak 8,67ko emaitza lortu du finalaurrekoetan, Tya Zebrowski frantziarraren 14,84koaren aurka.
Wyndham Clarkek irabazi du Estatu Batuetako Irekia, bere ibilbidean bigarrenez
Lau parraz azpitik eginda, Clarkek 2023an lortu zuen garaipena berretsi du. Txapeldunak Sam Burnsek baino kolpe bat gutxiago egin du; azken hori igandeko jardunaldia amaitu arte aritu zen irabazteko lehian. Jon Rahm, ostiralean txapelketatik at geldituta, munduko sailkapeneko hamargarren posturaino jaitsi da.