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Gasteizko Ironmanak 3.000 atleta inguru bilduko ditu igande honetan Arabako hiriburuan

Iragarkia
Presentacion-Iron-Man-Vitoria-Gasteiz
18:00 - 20:00
Agintariak Gasteizko Ironmanaren aurkezpenean. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko Villa Suso Jauregiak hartu du gaur goizean aurkezpena. Proba 07:00etan abiatuko da, Uribarriko urtegian, eta Plaza Berrian amaituko da. Lasterketa beste lau urterako ziurtatu dute.

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