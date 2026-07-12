Sinner revalida el título en Wimbledon
Jannik Sinner, número uno del mundo, ha revalidado su título de campeón en el torneo de Wimbledon al sellar su victoria 100 en un Grand Slam, tras imponerse al alemán Alexander Zverev en cuatro sets por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4.
El transalpino, que ha tardado tres horas y 48 minutos en sellar su undécima victoria en quince partidos contra el germano, la décima seguida, eleva a cinco su cosecha de torneos del Grand Slam, dos menos que Carlos Alcaraz. Ha ganado dos Wimbledon, dos Abiertos de Australia y un Abierto de Estados Unidos.
La final disputada en el All England Club ha sido una muy dura e igualada, especialmente en los primero dos sets. El germano Zverev ha salido a la cancha con una actitud muy agresiva y de ataque, algo a lo que no ha sabido hacer frente Sinner. Zverev ha basado su solidez desde el saque y sus golpes de derecha a pesar de que históricamente siempre ha sido más fuerte de revés.
Sinner ha intentado buscar alternativas de todo tipo al resto, pero no ha sido hasta el tercer set hasta que se ha visto el primer break del partido, en favor del número uno del mundo, en el décimo juego de la manga. Al lograr ponerse por delante en el marcador Sinner, el partido ha cogido otra marcha y, aunque Zverev también ha tenido sus opciones de volver a meterse en la final, el italiano no se lo ha permitido y ha sido el que ha terminado por cerrar el partido en el cuarto set con otro break en el séptimo juego.
Con su actuación en Wimbledon, Alexander Zverev arrebata el número dos del mundo a Carlos Alcaraz.
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