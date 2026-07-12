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Pau Etxaniz palistari Joko Olinpikoetan irabazitako domina lapurtu diote

Duela egun batzuk, lapurrek kirolariaren kotxean sartu ziren eta eserlekuetako baten azpian utzita zuen domina eraman zuten.

Pau Echaniz medalla bronce juegos olimpicos

Pau Echaniz dominarekin; Argazkia: EFE

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E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Pau Echaniz donostiarrari 2024ko Joko Olinpikoaetan irabazitako domina lapurtu diote. Gertaera, duela egun batzuk gertatu zen, lapurrek kirolariaren autoa ireki eta eserlekuetako baten azpian gordeta zegoen domina eraman zutenean.

Palistak lapurreta salatu du eta bere sare sozialetan ohar bat publikatu du, domina itzultzeko eskatuz: “Kaixo, mezu hau duela aste bat nire kotxean sartu eta olinpiar domina lapurtu zuenarentzat da. Faborez, itzuli domina, daukadan bakarra da, eskerrik asko”.

Espainiako Piraguismo Federazioak gertatutakoa deitoratu du eta elkartasuna adierazi dio kirolariari, domina lehenbailehen berreskuratuko duela sinetsita.

Pau Echanizek 2024ean lortutako podiuma gizonezko palista euskaldun batek bere modalitatean lortutako lehenengoa izan zen, eta orain arte lortu duen emaitzarik onena.

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